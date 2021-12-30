İşçiler aşı için sıraya girdi 3. doz aşı işçilerin ayağına gitti

– Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda iş kaybı yaşanmaması için korona virüs aşısı vatandaşın ayağına götürüldü. Yüzlerce işçi de 3. doz aşılarını olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs salgını ile bir yandan mücadele devam ederken, bir yandan da omicron varyantına karşı korunmak için hatırlatma aşılamaları da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2. doz aşılamada mavi şehirler arasına giren Düzce’de de aşı seferberliği sürüyor. Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri de 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda iş kaybı yaşanmaması adına OSB’de aşı merkezi kurdu. Omicron varyantında aşının koruyucu olduğunu düşünen yüzlerce işçi de 3. doz aşıları için adeta bir birleri ile yarıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu aşılama da dakikada bir kişi aşılandı.

Aşılama merkezi sorumlu doktorlarından Dr. Talha Üdürgücü, beklenilenden fazla talep olduğunu dile getirerek, "Düzce'mizin haritada mavi renge kavuşmasından sonra bizde biraz daha organizasyonları arttırdık. İşlerimiz aksamasın diye fabrika işçilerinin ayağına geldik. Bugün Organize Sanayi Bölgesi’ndeyiz. Vatandaşlarımızın 3. doz aşılama çalışmalarını yapıyoruz, güzel gidiyor. Şu anda sayımız 350 civarında. Bugün hedefimiz 500600 işçiyi aşılamak. İş hayatı durmaması için hayatın akışı devam etsin diye bizde buraya aşılama çalışmalarını yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

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