Sağlık yardımları devam ediyor

– Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik şartlı sağlık yardımları kapsamında 36 bin 225 lira ödeme yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi durumu iyi olmayan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şartlı sağlık yardımı kapsamında aralık ayında başvuru yapan ve şartları karşılayan 290 çocuğa maddi destek verildi. 290 çocuk için toplam vakıf tarafından 36 bin 225 lira PTT’ye gönderildi. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden TC kimlik numaraları ile alabilecek.

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