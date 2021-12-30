Düzce'de köy yolları beton oluyor

– Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde beton yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Gümüşova’da 650 metrelik yolu betonladı.

Düzce’de köylerde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bazı köy yollarında asfaltlama devam ederken, bazı yollarda ise beton yol çalışmaları yapılıyor. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince daha önce bir çok noktada yapılan ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmayan ekipler Gümüşova Adaköy’de de beton yol çalışmaları gerçekleştirdi. 650 metrelik güzergaha beton yol çalışması yapan ekipler, mevsim koşullarının elverişli olması durumunda beton asfalt çalışmalarına devam edecek.

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