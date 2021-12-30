Umut gönüllüleri çocuklar için seferber oldu

İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdüren Düzce Umut Gönüllüleri Derneği, soğuk havalarda çocukların üşümemesi için mont ve bot hediye etti.

Düzce’de kış mevsimi ile birlikte soğuyan havalarda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını düşünen Düzce Umut Gönüllüleri Derneği üyeleri, bağışçılarının desteklerini ailelere ulaştırma devam ediyor. Bu kapsamda dernek üyeleri, bağışçıların da yardımlarıyla 100 çocuğa ihtiyaçları olan botları ve montları alarak hediye etti.

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