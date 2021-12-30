Otogarda hijyen denetimi

Düzce Belediyesi Otogar Zabıta Amirliği, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde vatandaşların güvenliği ve hijyeni için büfe, yazıhane ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Otogar Zabıta Amirliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa hijyen denetimi gerçekleştirdi. Otogar içerisindeki yazıhaneleri ve büfeleri tek tek gezen ekipler, işyerlerinin mutfaklarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığını, gıdaların ambalaj içinde satılıp satılmadığını ve satılan ürünlerin son kullanım tarihleri inceledi. Vatandaşların güvenli gıdaya erişebilmesi için hassasiyetle görevlerini icra eden ekipler, hijyen ve dışarıda bulunan ürünlerin satılmasına da fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Düzce Belediyesi Otogar Zabıta Amirliği otogardaki otobüsleri ve şehirçi ulaşım araçlarını da denetledi. Araçlarda dezenfektan olup olmadığı, temizliği, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi. Belirli aralıklarla otogar ve çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan işletme ve araç sahiplerine Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uyguladı.

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