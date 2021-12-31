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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırımlarda düzenlemeler sürüyor

İHA

Kaldırımlarda düzenlemeler sürüyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevsim şartlarına göre kaldırımlarda düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler yağış öncesinde kaldırımları vatandaşların rahat kullanımı için hazırlıyor.
Düzce’de hava sıcaklıklarının 15 dereceye yükselmesi ile birlikte Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kolları sıvayarak sahada çalışmalarını hızlandırdı. Yağış sonrasında bazı kaldırımlarda oluşan sorunların tespit eden ekipler vatandaşların kar yağışı sonrasında sorun yaşamaması için düzenleme çalışmalarına başladı. Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde düzenleme çalışmaları yapan ekipler onarım ve malzeme serme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan kaldırımları düzerken bir yandan da yol dolgu çalışmalarına da devam ediyor.

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