Jandarma ekipleri trafik eğitimine devam ediyor

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– Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Trafik Eğitim Merkezi'nde öğrencilere trafik eğitimleri veriliyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melen Park Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşpınar İlkokulu’nun dördüncü sınıf öğrencileri merkeze gelerek eğitim aldı. Eğitici faaliyetler kapsamında; akülü araçlar kullanılarak trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret levhaları ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında ve kavşaklarda sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgilendirme yapılarak çocuk trafik eğitim faaliyeti icra edildi. Faaliyet esnasında görevli trafik personelleri tarafından çocuklara çeşitle hediyeler dağıtılarak ikramlarda bulunuldu.

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