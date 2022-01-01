Cumayeri Belediyesi kış aylarında da yoğun mesaide

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kış aylarına rağmen ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe genelinde imar planına uygun olarak çalışmaların sürdüğüne bildirdi. Başkan Koloğlu, “İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Şehrimizde uygulamaya koyduğumuz kentsel dönüşüm noktasında imar planında işlenmiş yollarımızı açma faaliyetlerimiz sürüyor. Çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım olanağı sağlıyoruz. Mevsim şartlarının elverdiği süre içerisinde kış aylarında yol çalışmamızı tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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