Aralık ayında Düzce rekor kırıldı

– Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası sonrasında Düzce, Aralık ayında sıcak hava rekoru kıran şehirlerden birisi oldu.
Geçtiğimiz hafta ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının ardından Aralık ayı içerisinde oluşan sıcak hava dalgası sıcaklık rekorlarını da beraberinde getirdi. Ülke genelinde bir çok yerde sıcak hava dalgası etkili olurken, Düzce sıcak hava rekoru kıran şehirlerden birisi oldu. Buna göre Düzce 20.5 derece sıcaklık ile ülkenin en sıcak yeri olurken, Yalova 20.2 derece ile ikinci, Ordu 19.7 derece ile üçüncü en yüksek sıcaklık ölçülen şehir oldu. En düşük sıcaklık ise Ağrı’da 14.7 olarak ölçülürken, Ağrı’nın Hamur ilçesi 13.4 derece ve Ardahan’ın Göle ilçesi 13 derece ile takip etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.