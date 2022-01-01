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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aralık ayında Düzce rekor kırıldı

İHA

Aralık ayında Düzce rekor kırıldı

– Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası sonrasında Düzce, Aralık ayında sıcak hava rekoru kıran şehirlerden birisi oldu.
Geçtiğimiz hafta ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının ardından Aralık ayı içerisinde oluşan sıcak hava dalgası sıcaklık rekorlarını da beraberinde getirdi. Ülke genelinde bir çok yerde sıcak hava dalgası etkili olurken, Düzce sıcak hava rekoru kıran şehirlerden birisi oldu. Buna göre Düzce 20.5 derece sıcaklık ile ülkenin en sıcak yeri olurken, Yalova 20.2 derece ile ikinci, Ordu 19.7 derece ile üçüncü en yüksek sıcaklık ölçülen şehir oldu. En düşük sıcaklık ise Ağrı’da 14.7 olarak ölçülürken, Ağrı’nın Hamur ilçesi 13.4 derece ve Ardahan’ın Göle ilçesi 13 derece ile takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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