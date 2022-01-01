– Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi arasında geçtiğimiz haftalarda işbirliği protokolü imzalanmış, eğitim fakültesi öğretim görevlileri tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans salonunda okul yöneticileri ve öğretmenler eğitime girdi. Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinin eğitim verdiği etkinlikte okul yöneticileri ile meslektaş paylaşımı programı düzenlendi. Programda genel sistem teorisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulurken, okul yönetici ve öğretmenler de takıldıkları yerlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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