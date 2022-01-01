Tavuk kümesine danan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavuk kümesine danan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

İHA

Tavuk kümesine danan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

– Düzce’de tavuk kümesine girerek kablo, elektrik motoru, fan motoru, bakır sargı çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 28 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde Y.E.Y.’ye ait tavuk kümesine giren iki kişi, kümesten 130 metre elektrik kablosu, 25 ila 30 adet elektrik motoru, 2 adet traktör arkası T demiri, yaklaşık 15 adet bakır sargı, yaklaşık 15 adet fan motorunu çaldılar. Kümes sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç İle Mücadele Timi ekipleri, detaylı inceleme yaparak hırsızların peşine düştü. İstihbari çalışma yapan ekipler, olay şüphelisi olarak E.M. ve F.K.’yi yakaladı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler ayrıca çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul yöneticileri ve öğretmenler eğitime girdi
YEREL HABERLER Okul yöneticileri ve öğretmenler eğitime girdi
Denizlerden istavrit fışkırıyor İstavritin kilosu 10 liraya kadar düştü
YEREL HABERLER Denizlerden istavrit fışkırıyor İstavritin kilosu 10 ...
Yazar Kutlu öğrenciler ile buluştu
YEREL HABERLER Yazar Kutlu öğrenciler ile buluştu
Fen Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldiler
YEREL HABERLER Fen Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldiler
Aralık ayında Düzce rekor kırıldı
YEREL HABERLER Aralık ayında Düzce rekor kırıldı
Yabancı öğrenciler Düzce’yi tanıyor
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Düzce’yi tanıyor
Traktörün arkasına takarak götürdüler Tarım aletini çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Traktörün arkasına takarak götürdüler Tarım aletini ...
Genç Ofiste girişimcilik eğitimi
YEREL HABERLER Genç Ofiste girişimcilik eğitimi
Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Cumayeri Belediyesi kış aylarında da yoğun mesaide
YEREL HABERLER Cumayeri Belediyesi kış aylarında da yoğun mesaide
Sokakta çalışan 34 çocuk tespit edildi
YEREL HABERLER Sokakta çalışan 34 çocuk tespit edildi
Halk Kütüphanesine Kurtoğlu atandı
YEREL HABERLER Halk Kütüphanesine Kurtoğlu atandı
Yeni yıla görevi başında girdiler Vali Atay görevi başında yeni yıla giren görevlileri unutmadı
YEREL HABERLER Yeni yıla görevi başında girdiler Vali Atay görevi ...
Cami adına sahte belge ile para toplayanlar suçüstü yakalandı Vatandaşları dini duygularını istismar eden şahısları zabıta ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Cami adına sahte belge ile para toplayanlar suçüstü ...
Düzce’de Yunus polisleri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Düzce’de Yunus polisleri suçlulara göz açtırmıyor
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Çalınan bisikletini görüp Jandarmaya haber verdi
YEREL HABERLER Çalınan bisikletini görüp Jandarmaya haber verdi
2022 yılı müjdeler ile başlayacak
YEREL HABERLER 2022 yılı müjdeler ile başlayacak
Jandarma okullarının tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Jandarma okullarının tanıtımı yapıldı
Birlik personellerine güvenli sürüş kuralları anlatıldı
YEREL HABERLER Birlik personellerine güvenli sürüş kuralları ...
Jandarma ekipleri trafik eğitimine devam ediyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri trafik eğitimine devam ediyor
Cerrahinin tarihi gelişimini anlattı
YEREL HABERLER Cerrahinin tarihi gelişimini anlattı
Hamsi firarda Hamsi Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar hasret kaldı Bu kez tezgahlar buzhane hamsisi ile süsleniyor
YEREL HABERLER Hamsi firarda Hamsi Gürcistan'a kaçtı, vatandaşlar ...
Öğrencilere genç ofis tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere genç ofis tanıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.