Bakan Kasapoğlu, Düzceli gençlerle buluştu

– Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençler Bakanlığı’nda’ projesi kapsamında Düzceli gençler Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Gençlere yönelik projelerle farklı çalışmalar oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Gençler Bakanlığı’nda’ projesi ile Türkiye’nin dört bir yanından gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda ağırlamaya başladı. Proje kapsamında daha önce bir çok ilden gelen gençlerle bir araya gelen Bakan Mehmet muharrem Kasapoğlu, son olarak Düzce’den gelen gençlerle bir araya geldi. Bakanlık toplantı salonunda Düzce’den gelen gençlerle tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu’na Düzceli gençlerde müzik ziyafeti verdi. Gençler daha sonra bakanlığı gezerek bilgi edindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.