Kartpostal yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

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– İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında ülke genelinde düzenlenen Kartpostal yarışmasında Türkiye ikincisi olan Nisa Duman’a ödülünü Düzce Valisi Cevdet Atay verdi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklalden İstikbale Şehrimiz Kartpostal Resimleme Yarışması düzenleyerek ülke genelinde çağrıya çıktı. Binlerce öğrenci kartpostalları hazırlayarak yarışmaya gönderdi. Yapılan çalışmalar sonrasında Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nisa Duman’ın hazırladığı kartpostal Türkiye ikincisi seçildi. Nisa Duman’ın aldığı başarı sonrasında ödülü Vali Cevdet Atay tarafından valilik makamında öğrenciye teslim edildi.

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