Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Düzce Valiliği bünyesinde 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında oluşturulan il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde çocukların korunması için çıkartılan 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında Koordinasyon kurulu kuruldu. Vali Cevdet Atay’ın başkanlık ettiği koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve kurum amirleri katılım sağladı. Toplantı da il genelinde bulunan dezavantajlı çocukların korunması ve sevgi evlerinde bulunan çocuklar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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