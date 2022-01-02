Yeni yılın ilk şurası ÖĞ-DER'den

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER ) Düzce Şubesi, Düzce Açı Eğitim Kurumları desteğiyle eğitim şurası düzenledi. Toplantıda uzmanlar, Türk eğitim sisteminin geleceğini anlattı.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Turan, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Aslanargun ve eğitimci Ahmet Özen şuraya konuşmacı olarak katıldı. Şuranın moderatörlüğünü ise Düzce Üniversitesi’nden Doç. Dr. Taner Atmaca yaptı. Programa; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Şurada açılış konuşması yapan Şuurlu Öğretmenler Düzce Şube Başkanı Ömer Bağrıyanık, Türkiye’de bir çok ilde gerçekleştirilen şuranın geçen yıl ilkini salgından dolayı çevirim içi gerçekleştirdiklerini, bu yıl yüz yüze gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin en önemli meselesinin eğitim olduğunu vurgulayan Bağrıyanık, eğitimin en önemli unsurunun ise öğretmenler olduğuna dikkat çekti.



Eğitim sistemi ve öğretmenlik mesleği tartışıldı

İl eğitim şurasında ilk olarak eğitimin geleceği, sorunlar ve beklentilere ilişkin sunum yapan Prof. Dr. Selahattin Turan, eğitimin en önemli problemlerinden biri olan istikrarsızlığa vurgu yaparak, sorunların çözümünün güçlü bir iradeyle gerçekleşebileceğini belirtti. Türkiye’de öğretmenlik mesleği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Engin Aslanargun ise gündemde olan öğretmenlik meslek kanunun yetersiz olduğu ve sadece ücret üzerinden öğretmenlik mesleğinin kariyer basamağı anlayışının yanlış olduğunu vurguladı. Şuraya Sakarya’dan katılan eğitimci Ahmet Özen ise kendi okullarında gerçekleştirdikleri çalışmaları nasıl hayata geçirdiklerini, verdiği etkileyici örneklerle anlattı.

Program, konuşmacılara Düzce ÖğDer Şubesi tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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