Karayolunda uygulama yapan trafik polislerinden örnek davranış Uygulamayı bırakan polis ekipleri, çocukları ve annelerini karşıya geçirdi

– Düzce'de D100 Karayolu üzerinde uygulama yapan trafik polisleri, yolun ortasında bekleyen çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçirmek için uygulamaya ara verdi. Çocukları ve annelerini güvenle karşıya geçiren ekipler, sonrasında görev başına döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Öztürkler kavşağı mevkiinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Bu sırada uygulama noktasının ilerisinde refüjde çocuklarıyla birlikte bekleyen vatandaşları fark eden trafik polisleri, karayolundaki araçları durdurdu. Ardından çocukları ve annelerini karşıdan karşıya geçiren ekipler, uygulama noktasına dönerek denetime devam etti.

Vatandaşlar ise kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür ederek, yollarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.