Gençler karaoke etkinliğinde gönüllerince eğlendi

Hangi besin hangi organa iyi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin barındığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda karaoke etkinliği düzenlendi. Öğrenciler hem şarkılar söyledi hem de gönüllerince eğlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü’nde bulunan öğrencilere yönelik karaoke gecesi düzenlendi. Yurdun yemekhane bölümünde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mikrofonu eline alan öğrenciler çeşitli şarkılar ile arkadaşlarını eğlendiren öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.