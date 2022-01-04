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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılın ilk müjdesi Konuralp için geldi

İHA

Yılın ilk müjdesi Konuralp için geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yılın ilk müjdesini Konuralp Antik Tiyatro Kent Kazı alanından verdi. Belediye Başkanı Özlü, Konuralp bölgesinin Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendiğinin müjdesini vererek, Konuralp'in; Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasında hiçbir engel kalmadığını söyledi.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde yeni yıl ile birlikte Düzcelilere çeşitli müjdeler vereceğini söyleyen Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk müjdesini 2022 yılının ilk mesai gününde açıkladı. Konuralp Antik Tiyatro Kazı alanından Düzcelilere seslenen Dr. Faruk Özlü; 2. Derece Arkeolojik sit alanı olan Konuralp'in "Kentsel Arkeolojik Sit Alanı" olarak belirlendiğini söyledi.

Safranbolu, Göynük, Beypazarı gibi olacak
Başkan Özlü, klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi evleri ile meşhur Göynük, Beypazarı ve Safranbolu evlerini örnek göstererek yaptığı açıklamada; "Sevgili Düzceliler bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Konuralp'in 'Kentsel Arkeolojik Sit Alanı' olarak belirlenmesi çalışmalarında sonuca ulaştık. Konuralp kentsel arkeolojik sit alanı olarak nitelendirildi. Bunun anlamı Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzcemize hayırlı olsun" dedi.

"Bölge halkı kendi konutunda istediği gibi bakım onarım yapabilecek"
Konuralp bölgesi için koruma amaçlı imar planının hazırlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Özlü; "Kültür mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için engeller bir bir kaldırılıyor. 2863 sayılı Kültür Varlıkları Kanunları çerçevesinde yeni koruma amaçlı imar planı hazırlanacak olan Konuralp'in 50 100 yılı planlanacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Mevcut sınırların değişmesi sonucunda kent meydanının içerisinde bulunduğu 2. derece arkeolojik sit alanı artık kentsel sit alanı olarak nitelendirilebilecek. Bölge halkı konutunu onarıp tadilat yapabilecek. Mevcut arkeolojik doku korunarak mahalle kültürünün yok olmasının önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.

"Konuralp’te imar sıkıntısı kalmayacak"
Konuralp'in çok kıymetli bir yer olduğunun altını çizen Dr. Faruk Özlü; "Arkeolojik sit alanı, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir bütün olarak yerleşmenin ait olduğu dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarması sebebiyle çok kıymetli bir yer. Düzce Belediyesi olarak, bu kıymetin farkındayız. Bu farkındalığı, bölgenin kentsel arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi ile daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Artık Konuralp'i durağan değil dinamik bir bölge olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Artık izin almak için Kocaeli’ye gitmek gerekmeyecek"
Belediye Başkanı Özlü, bölgeye bir de KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) bürosu kurulacağını açıkladı. Bölge halkının artık Kocaeli iline gitmesine gerek kalmayacağını aktaran Dr. Faruk Özlü; "Konuralp’li vatandaşlarımızın tüm talep, şikayet ve merak ettikleri konular için Kocaeli'ye gitmesine gerek kalmayacak. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun belediye ayağı olarak tüm bölgeye hitap edecek şekilde KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) kurulacak. Vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak olan büromuz açıldığında vatandaşlarımız Kocaeli'ye gitmeden KUDEB büromuzda işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.
Çalışmalarla ilgili detaylar ve planlama takvimi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

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