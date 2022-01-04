Sabah Namazında buluştular

– Düzce Müftülüğü tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ bu hafta Aydınpınar köyünde gerçekleştirildi.

Düzce Müftülüğü, her hafta çeşitli köy ve mahallelerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriyor. Müftü Rüstem Can’ın da katıldığı Sabah Namazı Buluşmalarının son programı Aydınpınar Köyü’nde gerçekleştirildi. Köy meydanında bulunan Cami’de gerçekleştirilen programa genci yaşlısı onlarca vatandaş katılım sağladı. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can’ın imamlık yaptığı sabah namazında tesbihat, tekbir ve tehlillerin ardından sohbet, dua ve niyaz ile son buldu.

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