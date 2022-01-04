Vaaz irşad değerlendirme toplantısı yapıldı

– Düzce’de yürütülen cami içi ve cami dışı din hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 2022 yılında yapılması düşünülen hizmetlerin planlanmasına yönelik “Vaazİrşad Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.
Düzce Müftüsü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Turgut Açari, Emekli Müftü Alaaddin Gürpınar, müftü yardımcıları, vaiz ve vaizeler, ADRB vaizleri, cezaevi vaizleri ve din hizmetleri uzmanları katıldı. İrşad ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, cami içi ve cami dışı din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yapılan toplantıda, 2022 yılında din hizmetleri adına yapılması planlanan faaliyetler, vaaz ve irşad hizmetlerinde takip edilecek metodlar ve hizmetlerin aksamaması için alınacak tedbirler hususunda istişarelerde bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.