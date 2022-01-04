Aydınpınar’da ki 2. şelale mest ediyor

– Düzce’nin Aydınpınar köyünde bulunan şelalelerin ikincisi geçtiğimiz haftalarda hizmete alındı. 2. Şelalenin güzergahı ve şelale havadan drone ile görüntülenirken, şelalenin yürüyüş parkuru mest etti.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz haftalarda Aydınpınar köyünde bulunan Aydınpınar Şelalelerinin ikincisini hizmete açtı. Yürüyüş parkurlarının hizmete açılması ile birlikte bölgeye ziyaretçi akını başladı. Düzce Valiliği’de 2. Şelaleye giden parkuru havadan drone ile görüntüledi. Zümrüt ormanları içerisinde kalan ve zikzak yürüyüş parkuru ile dikkat çeken 2. Şelalenin görüntüsü mest ediyor.

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