Soğuk havalarda egzamaya dikkat Uzmanı uyardı, sıvı sabun yerine katı sabun kullanılmalı

– Yaygın görülen bir cilt hastalığı olan egzamaya, sonbahar ve kış aylarında daha fazla rastlanıyor. Bunun nedeni ise soğuyan havanın deriyi kurutarak dışarıdan gelen etkilere karşı savunmasız bırakması. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal ise vatandaşlara sıvı sabun yerine katı sabun kullanmayı öneriyor.

Egzama oldukça yaygın görülen bir cilt rahatsızlığıdır ve bu durumun oluşmasına neden olabilecek pek çok etken var. Soğuk havalar da bu etkenlerden biri olarak görülüyor. Egzama alevlenmeleri, havanın normalden daha kuru olması nedeniyle kış aylarında daha sık görüldüğünü dile getiren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Efa Haşal, egzamadan korunma yolları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Haşal, “Kış aylarında hastalarımız genelde, dudaklarda kuruma ellerde çatlama kuruma ve kaşınma ile geliyorlar. Havaların soğuması, hem dışarısının soğuk olması hem de ev içerisinin fazla ısıtılması sebebi ile bu tarz şikayetler artabiliyor. Biz dudak çatlamalarını hem yatkınlıkla alakalı hem bu maske dönemi sık yalama alışkanlığı ile alakalı hem de bazen tiroit hastalıklarında ilaç kullanımlarına bağlı olarak da çok fazla görebiliyoruz. Bazı vitamin eksikliklerinde de görülebiliyor kurumalar. Bol nemlendirme öneriyoruz onlara. Kişilerin diğer tahlillerine baktıktan sonra dudakları ile ilgili ilaçları da biz veriyoruz. El egzamaları bu dönemlerde sık gördüğümüz şikayetlerden birisi. Yine el yıkamalarından sonra sık sık nemlendirici sürme alışkanlığını edinmek gerekiyor. Havaların soğuması ile birlikte vücut kuruluğu şikayetleri de çok artmaya başladı. Bu da sadece kuruluk şikayeti de yoğun kaşınma oluşturabiliyor. İlerde kaşımalar ve kırmızı yaraların oluşması ile başlayan hastalıklarla ilgili bizlere vatandaşlar geliyor” dedi.



“Sıvı sabun yerine katı sabun kullanılmalı”

Katı sabunların daha nemlendirici özellikleri olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Eda Haşal, “Biz yağ bazlı nemlendiricileri öneriyoruz. Kış aylarında bunu tercih etmek gerekiyor. Su bazlılar birazcık daha yaz aylarında kullanılabilir. Ama yoğun kıvamda vazelinde olabilir. Nemlendiricileri sık sık kullanmak gerekiyor. Kurutucu etkili ürünleri azaltmakta fayda var. Tabi ki sabun kullanıyoruz ama katı sabunlar daha iyi olabilir. Bunlar nemlendirme etkisi olan sabunlardır. Duş jellerini bile ona göre kullanmak gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

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