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Düzce heliporta kavuştu Acil durumlarda artık pist aranmayacak

İHA

Düzce heliporta kavuştu Acil durumlarda artık pist aranmayacak

Düzce’de özellikle yoğun bakım hastalarının nakillerinde ambulans helikopterler için yapılan pist, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına alındı. Artık Düzce’nin de resmi kayıtlı helikopter pisti oldu.
Düzce’de yoğun bakım hastalarının nakilleri sırasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve helikopterlerin hastaneye yakın yere inişinin sağlanması için Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın girişimleriyle özel idare ekipleri tarafından yapılan helikopter pisti tamamlanarak, faaliyete geçti. Pistin yapımı ile birlikte hastaneden helikopter ambulansa hastaların sorunsuz taşınması ve hastaların nakilleri çok daha çabuk yapılması sağlanacak.
Atatürk Devlet Hastanesi kampüsü içerisinde acil hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans helikopter için 625 metrekarelik acil inişkalkış alanına sahip pistin kullanımı için yapılan başvuru da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde de yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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