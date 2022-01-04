Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

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– Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yabancı uyruklu bir şüphelinin silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekipleri, planlı yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKKKCKYPGYDGH) suçundan aranma kaydı bulunan yabancı uyruklu A.R.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edilecek.

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