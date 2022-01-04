Mağaza kasasından para çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de giyim mağazasına giren İbrahim A., kasalardaki 2 bin 250 lirayı çaldı. İbrahim A., güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden belirlenip yakalandı.

Olay, 31 Aralık gecesi, Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren İbrahim A., 15 dakika içinde kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı. Sabah iş yerine gelip, hırsızlığı fark eden Karlıdağ, polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, İbrahim A.'yı tespit etti. İbrahim A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Cumayeri Tezcan SOLMAZ

2022-01-04 14:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.