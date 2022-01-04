Yılın ilk meclisi toplandı Halk ekmek ve sağlıkçılara ücretsiz ulaşım komisyona havale edildi

Düzce Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında, halk ekmeğin kurulması için çalışma yapılması ve sağlık çalışanlarının belediye ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmasına karar verildi.

Düzce Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapıldı. Mecliste görüşülen 18 madde komisyonlara havale edildi. Komisyonlara havale edilen maddeler arasında halk ekmek işletmesinin kurulması ve sağlıkçılara toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması ile ilgili olan maddelerde yer aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 2021 yılının son aylarında halk ekmek kurulması için girişimlere başlayacaklarına dair açıklamalarının ardından ilk somut adım atıldı. 2022 yılının ocak ayı ilk meclis toplantısında görüşülen bütçe içi işletme kurulması maddesi ile halk ekmek kurulması komisyonda karara bağlanacak. Meclisin karar almasının ardından kurulması planlanan halk ekmek için harekete geçilecek.



Denetim kurulu yeni üyeleri belirlendi

Mecliste, 2021 yılı gelirgiderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üye seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Erdem Akalın, Bayram Ali Kubilay, Nurullah Yıldız, Ayhan Cicu ve Erdoğan Kefeli denetim kurulu üyeleri oldu.



Sağlıkçılar için ücretsiz seyahat

Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanması maddesi de görüşülerek komisyona havale edildi. Talep kabul edildiği takdirde pandemi sürecinde yoğun çalışan sağlıkçılar toplu taşıma araçlarından 2022 yılının sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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