Kursu başarı ile bitirenlere belgeleri verildi

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– Diyanet işleri başkanlığı tarafından din görevlilerine yönelik verilen Hizmet içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin belgeleri İl Müftüsü Rüstem Can tarafından verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Düzce’de din görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Düzce Müftülüğünde düzenlenen ve 24 hafta devam eden Tashihi Huruf Hizmet İçi Eğitim programı yapıldı. Programa katılım sağlayan din görevlisi kursiyerler program sonunda Kurs bitirme belgelerini Müftü Rüstem Can tarafından 13 kişiye verildi.

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