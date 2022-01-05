Gençlere uyku disiplini eğitimi verildi

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– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hafız Hasan Şen Erkek öğrenci yurdunda gençlere yönelik ‘uyku disiplini’ konusunda eğitim verildi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görerek Hafız Hasan Şen Yurdunda kalan bazı öğrencilerin uyku problemi çekmesi sebebi ile yurtta ‘Uyku disiplini’ eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Opr. Dr. Serkan Özkul’un da eşlik ettiği ‘uyku disiplini’ eğitiminde öğrencilerin hayatlarında neler yapması, uyku saatlerinin nasıl düzenlenebileceği konularında bilgiler verildi.

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