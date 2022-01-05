Oyun sandıkları dezavantajlı öğrencilere dağıtıldı

– Milli Eğitim Bakanlığı dezavantajlı çocuklar için başlattığı ‘Benim oyun sandığım’ projesi kapsamında Çilimli’de öğrencilere oyun sandıkları dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı şartları elverişsiz hanelerde ki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç gereç ihtiyacını karşılamak hedefi doğrultusunda ‘Benim oyun sandığım’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında ülke genelinde anaokullarında ki fazla oyuncaklar sandıklara konularak dezavantajlı çocuklara öğretmenler tarafından ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Düzce’de Çilimli Anaokulu öğretmenleri oluşturdukları sandıkları dezavantajlı öğrencilerin evlerine tek tek ulaştırarak çocukları mutlu etti. Proje kapsamında Düzce’de bir çok anaokulu oyun sandıkları oluşturarak şartları elverişsiz hanelere sandıkları ulaştırmaya devam edecek.

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