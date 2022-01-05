Dart Düzce il birinciliği yapıldı

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Okul Sporları Yıldız KızlarErkekler Dart il birinciliği müsabakaları Düzce Gençlik Merkezi’nde sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız KızlarErkekler Dart il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Yıldız kızlar Dart il birinciliği müsabakaları sonunda Gümüşova İmam Hatip Orta Okulu birinci, Gölyaka Yunus Efendi Orta Okulu ikinci, Şükran Sedat Şenkardeşler Orta Okulu üçüncü ve Cumayeri Orta Okulu dördüncü olurken Yıldız Erkekler Dart il birinciliği müsabakaları sonunda Necmi Hoşver Orta Okulu birinci, Yunusefendi Şehit Tarık Demircan Orta Okulu ikinci, Mustafa Kemal Orta Okulu üçüncü ve Hürriyet Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

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