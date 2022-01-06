Biyoçeşitlilik öğrencilere anlatılıyor

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelerde ki okulları ziyaret ederek Doğa ve Biyoçeşitlilik eğitimlerini vermeye devam ediyor.

Düzce’de öğrencilere biyoçeşililik aktarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelere giderek okulları ziyaret ediyor. Müdürlük personelleri son olarak Gümüşova Fatih Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler ile bir araya gelen ekipler öğrencilere doğa ve biyoçeşitlilik konusunda geniş bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim ardından okul bahçesinde kullanılmak üzere kedi evi okula hediye edildi.

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