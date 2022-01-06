Bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarptı. Bariyerin sol ön bölümüne saplandığı aracın sürücüsü Mehmet Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Küçük Melen Köprüsü, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Düzce'ye giden Mehmet Yıldız idaresindeki 81 AAK 655 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Bariyer araca saplanırken, Yıldız sürücü koltuğunda sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-06 11:05:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.