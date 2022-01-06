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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesi hava koşulları avantaja çevriliyor

İHA

Düzce Belediyesi hava koşulları avantaja çevriliyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini avantaja çeviriyor. Vatandaşların memnuniyeti ve güvenliği için kaldırımlar hızlı bir şekilde yenileniyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında kaldırım yenileme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük yeni yılda ilk olarak vatandaşların talep ettiği Millet Bahçesinin batı girişine yeni bir giriş yolu oluşturması ile başladı. Şehrin dört bir yanında görevlendirilen müdürlük ekipleri, kavşaklarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kaldırımlarda ihtiyaca göre onarım ve yeni kaldırım örme işlemi gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezindeki kaldırım çalışmalarının yanı sıra diğer mahallelerde de çalışmaları aksatmıyor. Ekipler bir yandan kaldırım taşları örerken bazı noktalarda da beton kaldırım çalışması yapıyor. Körpeşler, Üniversite, Konuralp, Yeni Mahalle, Hamidiye mahallerinde çalışan ekipler mevsim şartlarını iyi değerlendirmek istiyor.
Ekipler ayrıca Düzce’de trafik ağının genişletilmesi, sürücülere yeni yollarla açılarak trafiğin rahatlatılması amacıyla yeni yollar açıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açarken bir yandan da bypass serme ve asfalt yama çalışmalarıyla sorunları ortadan kaldırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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