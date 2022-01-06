Şükran Öney Anaokulu öğrencileri kış partisi yaptı

– Düzce Şükran Öney Anaokulu yaptıkları etkinlikle öğrencilerine mevsimler hakkında bilgi verdikten sonra hep birlikte “Kışa Merhaba” partisi düzenlediler.

Şükran Öney Anaokulunun minik öğrencileri öğretmenleri eşliğinde “Kış Çayı” köşesi hazırladılar. Aileler için ıhlamur, karanfil, tarçın, ekinezya ve bal kullanarak çocuklar kış çaylarını demlediler. Yapay karlar yapıp kartopu oyunu oynadılar, kış şarkıları eşliğinde dans ettiler. Kar tanesi olarak hayal ettikleri tavandan sarkıtılmış balonları boyadılar. Ayrıca çadır kampı yaparak yapay ateşte ısınarak çadırlarında oyunlar oynadılar. Yaptıkları kardan adamla birlikte poz verdiler. Şükran Öney Anaokulu öğrencileri keyifli bir gün geçirerek hem eğlendiler hem öğrendiler.

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