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– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, bir yandan okulları denetlerken bir yandan da eğitim alanlarında incelemelerine devam ediyor. Ekipler son olarak öğretmenevini denetledi.

Düzce’de okulların temiz olup olmadığını kontrol eden Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, okullarda ki denetimlerini bir yandan sürdürürken bir yandan da eğitim alanlarında denetimlerini yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda okulum temiz belgelendirme faaliyeti kapsamında öğretmenevlerinin de sisteme dahil olması sonrasında Düzce Avni Akyol Öğretmenevi denetimden geçti. Masa ve saha denetimleri yapan ekipler odalarda ve yemek alanlarında incelemelerde bulunarak denetimler yaptı.

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