Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

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– Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 103 araç kontrol edildi, iki sürücüye 4 bin 101 TL ceza işlem uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

Düzce’de jandarma ekipleri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlara, harekat noktalarına, güzergah üzerindeki davranışlarına yönelik denetim yapıldı. Akçakoca bölgesinde yapılan denetimde 103 araç kontrol edilirken 2 araç sürücüsüne 4 bin 101 TL cezai işlem uygulandı, kusurlu bulunan bir araç trafikten men edildi.

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