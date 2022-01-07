Jandarma tarafından yaban hayvanlarına yem bırakıldı

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– Düzce’nin yüksek kesimlerine Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceğiz bildirildi.

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