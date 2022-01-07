Jandarma uyuşturucu kullanıma geçit vermiyor

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– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları uygulamada durdurulan araç içinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu istihbari çalışma neticesinde Beyköy Jandarma sorumluluğunda bulunan Çalıcuma TEM bağlantı yolunda KOM Şube Narkotik Köpek Unsuru yapılan uygulamada Düzce plakalı otomobil durduruldu. İki şahıs bulunduğu araç içinde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada beyaz kağıda sarılı 25 gram Metamfetamin, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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