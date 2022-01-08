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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Yılmaz "Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli"

İHA

Dr. Yılmaz "Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli"

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda yayınladığı mesajında göz muayenesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
Her yıl 714 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebi ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz vatandaşlara çağrıda bulundu. Yılmaz, göz muayenelerinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladığı açıklamasında “Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan Beyaz Baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Görme yeteneğinin kaybedilmesi yani körlük, doğuştan gelebildiği gibi çeşitli hastalıklar sonucu sonradan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle göz sağlığımızı korumak ve yaşanabilecek görme kaybının önüne geçmek için özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli, rutin kontroller atlanmamalı, sağlık kurumlarımızda muayene olup, doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır. Hastaların bu konuda duyarlı olması, en küçük bir şikayeti dikkate alması göz sağlığı acısından çok önemlidir. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyorum. Tüm görme engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum” dedi.

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