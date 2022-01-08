Düzce Atletik bu defa Altınel’i farklı geçti

– Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik 4. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Altınel’in farklı skorla yendi.

Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisi A grubunda mücadelede eden Düzce Atletik basketbol takımı 4. hafta mücadelesinde Altınel’i ağırladı. Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk saniyelerinden itibaren baskılı oyun oynayan Düzce Atletik peş peşe yakaladığı fırsatları sayıya çevirmesini bildi. Özellikle maçın ilk dakikalarında Altınel’e sayı şansı vermeyen Düzce Atletik maçın ilk periyodunu 2413 önde tamamladı. İlk yarıyı da 4213 önde tamamlayan Düzce Atletik, ikinci yarının ilk dakikalarında da etkili oyununu sürdürdü. 3. Periyotta 20 sayı üreterek skoru 6226 yaptı. Son periyotta ise ataklardan sonuç alamayınca 8 sayı üretebilen Düzce Atletik maçı 7036 kazandı.



"Bu yıl çocuklarımız tecrübe kazansın istiyoruz"

Düzce Atletik Gençlik Kulübü Başkanı Hatun Şengüloğlu “Biz bu sene galibiyetler almak için değil, çocuklarımız tecrübe kazansın diye liglere katılmıştık. Ama maç kazanmak güzel. Ayrıca önümüzde bir sonraki hafta İstanbul Yıldızları’yla ondan sonraki hafta ise Beşiktaş ile oynayacağız. Kendi sahamızda maç kazanarak derbi maçlarına gitmek daha iyi hazırlanmamıza da neden oluyor. İnşallah çocuklar üzerine koyarak devam ederler. Çünkü her şey onlar için. Galibiyetleri farklı skorlarla kazanmamız sezon sonunda averajla sıralamamızı da değiştirecek. Çocuklarımıza, hocalarımıza ve bizleri burada yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Atletik 5. Hafta mücadelesinde 22 Ocak 2022 Cumartesi günü İstanbul Yıldızlarıyla Kalıcı Konutlar Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.

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