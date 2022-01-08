623 öğrenciye kışlık yardımı yapıldı

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– Düzce Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Düzce Şubesi ile WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğinde, Düzce’deki 623 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Düzce’de ki ihtiyaç sahibi çocuklara Müftülük, Diyanet Vakfı Düzce Şubesi ve WEFA Derneği işbirliğiyle mont, bot, çorap, bere, okul çantası ve maskenin de içerisinde bulunduğu yardım paketleri dağıtıldı. Düzce’de eğitim gören 623 öğrencinin yararlandığı yardım paketlerinin dağıtımına, İl Müftüsü ve TDV Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Can’ın yanı sıra, Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu görevlileri ve TDV Düzce Şube Personeli Yusuf Ziya Tok katıldı.

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