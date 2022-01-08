Kaldırımlarda düzenleme devam ediyor

– Kış aylarında hava şartlarının iyi gitmesi ile birlikte Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Kış aylarında hava şartlarının iyi gitmesi ile birlikte ekipler kaldırımlardaki düzenlemeleri hızlandırdı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kültür Mahallesi’ndeki sokaklarda düzenlemelere devam eden ekipler, bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Mesai saatleri gözetmeksizin çalışmaları var güçleri ile tamamlayan ekipler şehrin dört bir yanında düzenlemeleri de sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.