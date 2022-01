Müftü Can’dan hafız okuluna ziyaret

– Düzce Müftüsü Rüstem Can, ortaokul eğitimi ile birlikte aynı zamanda hafızlık eğitiminin de verildiği 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an Kursunu (Hafız İHO) ziyaret etti.

Düzce’de hafızlık üzerine eğitim veren okullardan birisi olan 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an Kursu, Müftü Rüstem Can’ı ağırladı. Müftü Can okul ziyaretinde Okul Müdürü Gürol Ün ve Kurs Yöneticisi Songül Narin ile birlikte sınıfları gezerek, öğrencilerin ders durumları hakkında bilgi aldı ve öğrenciler ile tek tek ilgilenerek başarı dileklerinde bulundu. Öğrencileri ziyaretinin ardından Okul Müdürü Gürol Ün ve Kur’an Kursu Yöneticisi Songül Narin ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapan Müftü Can, hafızlık eğitimi yolunda verilen hizmetin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.