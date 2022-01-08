Minikler trafik dedektifi oldu Hem havadan hem karadan eğitime girdiler Miniklere teorik ve uygulamalı eğitim verildi

– Düzce’de emniyet ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak her birini trafik dedektifi yaptı. Aileleri trafik kurallarına uymadığında kırmızı düdük çalarak onları uyarmaları sağlanacak.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ilkokul öğrencilerine yönelik Valilik ve belediyenin işbirliğinde Trafik Eğitim Parkuru’nda teorik ve uygulamalı olarak eğitimler vermeye başladı. Namık Kemal İlkokulu öğrencileri parkura gelerek önce teorik olarak eğitim aldı. Akabinde akülü araçlar ile uygulamalı eğitim aldı. Trafikte emniyet kemerinin önemi, kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya geçidinde nasıl geçilmeli, trafikte araçların hangi kurallara uyması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Düzce İHA Büro ekipleri de havadan denetimlerin nasıl yapıldığı ile ilgili de drone ile çocuklara bilgiler verirken, polis ekipleri çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Aileleri ile trafikte yolculuk yaptıkları esnada herhangi bir kural hatası gördüklerinde kırmızı düdük çalmaları gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, çocukları mini trafik dedektifi yaptı.

Öğrencilere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği Trafik Birimi polis memuru Yalçın Erken, “Çocuklarla beraber önce teorik eğitim ardından sahaya çıkıp uygulamalı eğitim yaptık. Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi’nin katkıları ile yapılmış olan trafik parkında öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Çocuklara trafik hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Güvenli geçiş, kırmızı ışık yeşil ışık, araca bindiklerinde yapacakları ilk kural ile ilgili bilgiler aktardık. Hediyeler verdik onlara. Kırmızı düdük kapsamında hatalı sürücüye bir kırmızı düdük. Hepsi ailelerinin birer trafik dedektifi olup her hatalarında kırmızı düdük öttürecekler. Eğer emniyet kemeri takmayan bir veli olursa, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir veli olursa, trafik kurallarına uymayan bir veli olursa Kırmızı düdük çalacaklar” ifadelerini kullandı.

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