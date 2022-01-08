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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlerce hastaya bakıldı

İHA

Birlerce hastaya bakıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi 2021 yılında 500 bin hastaya hizmet verdi.
Diyaliz, tıbbi onkoloji, hematoloji, organ nakli merkezi, uyku ünitesi, obezite merkezi başta olmak üzere çağdaş tanı ve tedavi ünitelerine sahip Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2021 yılı boyunca bölgesine şifa dağıtmaya devam etti.
2021 yılında acil servis, ayaktan (poliklinik), yatan ve günübirlik olmak üzere toplam 504 bin 173 hastaya sağlık hizmeti verdi. Gelişmiş tıp teknolojilerine sahip olan Düzce Üniversitesi Hastanesi, bölgesinde de tercih edilen hastanelerden biri oldu. 2021 yılında Zonguldak, Sakarya, Bolu, Kocaeli illeri başta olmak üzere İl dışından 100 binden fazla hasta, tedavi amaçlı Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

30 bin operasyon
En doğru ve güvenilir tanıyı koymak amacıyla son teknoloji cihaz parkına sahip Düzce Üniversitesi Hastanesi, 26 bin MR, 46 bin BT dahil toplam 256 bin 286 görüntüleme işlemi gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği özellikli ameliyatlarla Düzce ve bölgesinde pek çok ilke imza atan Hastanede, uzman sağlık ekibi tarafından; 16 bin 31 ameliyat, 8 bin 514 endoskopik işlem, bin 286 doğum ve 5 bin 404 anjiyografik işlem olmak üzere toplam 31 bin 235 operasyon yapıldı. Covid19 pandemisinin organ nakil süreçlerini ve bağışlarını olumsuz etkilediği dönemde Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, açıldığı günden bugüne üst düzey önlemler altında ikisi canlıdancanlıya olmak üzere toplam 6 organ naklini başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Kanserle mücadelede bölgeye hizmet
Kanser tanısı almış olan hastaların tedavi planlarını ve takiplerini titizlikle yürüten Tıbbi Onkoloji ekibi, 2021 yılında 19 bin 491 hastaya kanserle mücadelesinde gerekli sağlık desteğini vermek için çalıştı. Yaklaşık 20 yıldır 7 gün 24 saat prensibi ile çalışan Diyaliz Ünitesi ise bir yılda 10 bin 381 işlem gerçekleştirerek diyaliz hastalarına kesintisiz hizmet sağladı. Hastaların genel yaşam kalitesini iyileştirmek ve uyku problemlerine çözüm bulmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı bünyesinde hizmet veren Uyku Ünitesi ise 2021 yılında 847 tetkik gerçekleştirdi.

Salgınla etkin mücadele
Covid19 salgını sürecinde Düzce’de salgınla mücadelede etkin rol oynayan Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2021 yılında; Covid19 tanılı 3 bin 865 acil, 12 bin 455 poliklinik, 7 bin 62 klinik, 899 yoğun bakım hastasını sağlığına kavuşturmak için fedakarca görev yaptı. Pandemi sürecinde büyük görev üstlenen Düzce Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, bir yılda 93 bin 106 Covid19 (PCR) testi çalışılırken, Aşı Birimi tarafından pandemi ile mücadele kapsamında 19 bin 546 aşı uygulaması yapıldı.
338’i akademik olmak üzere toplam bin 278 personelle hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2022 yılında da güncel ve yüksek nitelikli sağlık hizmetini kesintisiz olarak sunmayı hedeflemektedir.

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