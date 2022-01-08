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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi Hastanesinde büyük onarım başladı

İHA

Düzce Üniversitesi Hastanesinde büyük onarım başladı

Düzce Üniversitesi Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarına daha kaliteli, güvenli ve modern bir ortamda sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla büyük bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin, artan hasta ihtiyacını karşılamak, Düzce ve bölgesine daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına hasta katları ve çocuk acil servisinde yenileme çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılan bütçe çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın ihalesinden sonra; müteahhit firma bakım, onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarına başladı.

Elden geçirilecek
Sağlık hizmetini olabildiğince aksatmadan, etap etap ilerleyecek çalışmalar sonunda hasta katları ve çocuk acil servisinin fiziki olarak daha modern bir yapıya kavuşması planlanıyor. Her yıl binlerce hastaya hizmet veren Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde, beraberinde yapılacak deprem güçlendirmesi ile yaşanacak bir depremde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afet durumlarında hayati öneme sahip olan sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması hedefleniyor. Deprem güçlendirmesinin ardından A’dan Z’ye elden geçirilecek olan hasta odaları ile vatandaşların daha konforlu bir şekilde tedavi hizmeti alarak taburcu olması sağlanacak.

İki ameliyathane odası daha yapılacak
Öte yandan büyük bakım onarım çerçevesinde hastane ameliyathanesine iki ek ameliyathane odası daha yapılacak. Bu ek ameliyathane odalarında tüm özellikli ameliyatlar tam donanımlı modern alanlarda gerçekleştirilecek. Hasta odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sağlık hizmeti alacak olan tüm vatandaşlara en kaliteli ve güvenli hasta deneyimini yaşatmayı amaçlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi; bakım, onarım ve güçlendirme sürecini mümkün olduğunca sağlık hizmetlerini kesintiye uğratmadan en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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