Üniversiteli gençler Düzce'yi tanıyor

– Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik başlatılan "Düzce'yi Tanıyorum" projesi kapsamına gençler, Hemşin köyünü ziyaret etti.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Düzce'yi Tanıyorum" projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında üniversite öğrencilerine okudukları şehir tanıtılıyor. Her hafta çeşitli köylere giderek, köy tarihi ile ilgili bilgi sahibi olan öğrencilerin bu kez durağı Akçakoca’da bulunan Hemşin köyü oldu. Burada köy sakinleri ile bir araya gelen öğrenciler, Hemşin kültürünü tanıma şansı yakaladı.

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