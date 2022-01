Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti

– Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya ile birlikte diyanet gençlik merkezlerini ziyaret etti.

İl Müftüsü Rüstem Can, yapılan faaliyetleri incelemek üzere gençlik merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde, koordinatörlerden gençlik merkezinin işleyişi ve düzenlenen programlar hakkında bilgiler alan Can, diyanet gençlik merkezlerinin, gençlere hizmette daha etkin olması yönünde gayret gösteren din görevlilerine yürüttükleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Müftü Can, hizmet kalitesini arttırıcı çeşitli tavsiyelerde bulundu.

