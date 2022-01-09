Zeka oyunları eğitimleri devam ediyor

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– Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Düzce Gençlik Merkezinde, çocuklara yönelik zeka oyunları eğitimleri veriliyor.

Düzce Gençlik Merkezi, çocuklara yönelik zeka oyunları konusunda eğitimler vermeye devam ediyor. Çocukların zekalarının geliştirildiği görülen zeka oyunları ile ilgili gençlik merkezinde bulunan öğreticiler çocuklara yön göstererek, oyunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Zeka oyunları eğitimlerine katılmak isteyen tüm çocuk ve gençleri gençlik merkezine beklediklerini dile getiren öğreticiler, ilerleyen dönemlerde il genelinde zeka oyunları turnuvası yapmayı planlıyor.

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