Öğrenciler kar safarisinde bir araya geldi Off-road tutkunları, üniversite öğrencileriyle kar safarisi yaptı

– Düzce Üniversitesi öğrencileri, şehir merkezinde kar göremeyenince devreye offroad ekipleri girdi. Üniversite öğrencileri, offroad araçları ile yaylalara ulaştırılarak, kar safarisi yapıldı.

Düzce'de geçtiğimiz haftalarda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yer yer 70 santimetreye kadar ulaştı fakat şehir merkezinde etkili olmadı. Türkiye'nin dört bir yanından eğitim için Düzce'ye gelen öğrenciler ise şehir merkezinde kar ile karşılaşamayınca devreye offroad ekipleri girdi. Dümerang ve Düzce Safari OffRoad Kulübü, öğrenciler için 'kar safarisi' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, şehrin yüksek kesimleri Odayeri, Hera, Balıklı, Şehirli, Koca ve Sinekli Yaylası’nda öğrenciler karla buluşturuldu. Adrenalin ve macera dolu güzergahta offroad araçları ile karla buluşan öğrenciler doyasıya eğlendi. Kar safarisi, drone ile havadan da görüntülendi.

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